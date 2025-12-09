Stellantis et Bolt s'associent sur un projet de véhicules autonomes

Stellantis STLAM.MI a annoncé mardi un partenariat avec l'entreprise estonienne de mobilité partagée Bolt pour développer et déployer conjointement des véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour leurs activités commerciales en Europe.

Les essais débuteront dans des pays européens à partir de 2026, un objectif de production initial étant prévu pour 2029, selon un communiqué du constructeur franco-italien.

Pour Bolt, le partenariat marque une nouvelle étape dans son ambition de disposer de 100.000 véhicules autonomes sur sa plateforme de mobilité partagée d’ici 2035.

En octobre, Stellantis avait annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques Foxconn 2354.TW .

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)