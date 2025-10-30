Stellantis enregistre une hausse de son chiffre d'affaires, mais revoit ses estimations à la baisse en raison de l'impact des droits de douane américains

(Plus de détails, plus de contexte) par Giulio Piovaccari

Le constructeur automobile Stellantis STLA.MI a annoncé jeudi une hausse de 13% de son chiffre d'affairesau troisième trimestre en glissement annuel, marquant la première croissance du chiffre d'affaires après sept trimestres, dans une première justification des efforts de redressement du nouvel administrateur délégué Antonio Filosa.

La société franco-italo-américaine a également déclaré qu'elle estimait l'impact des politiques tarifaires américaines en vigueur au 30 octobre à environ 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) pour 2025, contre une estimation précédente

comprise entre 1 et 1,5 milliard d'euros .

Au cours de la période juillet-septembre, les recettes nettes de Stellantis se sont élevées à 37,2 milliards d'euros, principalement grâce aux bonnes performances de ses principaux marchés, l'Amérique du Nord et l'Europe.

Ce résultat est conforme aux résultats d'un sondage effectué par Reuters auprès d'analystes.

LE NOUVEAU directeur général SE CONCENTRE SUR LES ÉTATS-UNIS

Depuis son entrée en fonction en juin, Antonio Filosa s'est efforcé d'inverser la tendance à la baisse des ventes aux États-Unis et de réduire les stocks de véhicules excédentaires chez les concessionnaires d'Amérique du Nord, ce qui avait conduit à l'éviction de l'ancien patron Carlos Tavares à la fin de l'année dernière.

Au début du mois, Stellantis a déclaré qu'elle investirait 13 milliards de dollars pour stimuler la production aux États-Unis et contrer les tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump .

Antonio Filosa a annoncé d'autres mesures audacieuses, notamment la comptabilisation de milliards d'euros de charges avant impôts au premier semestre, le retour de modèles populaires tels que le SUV Jeep Cherokee, et le recentrage sur les véhicules hybrides et à essence après un effort important en faveur de l'électrification.

"Les progrès commerciaux se poursuivent", a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu'à la fin du troisième trimestre, six nouveaux modèles avaient été lancés sur les dix prévus pour 2025.

CONFIRMATION DES PRÉVISIONS

Stellantis a réitéré ses prévisions d'augmentation du chiffre d'affaires net et de génération de flux de trésorerie au second semestre 2025, ainsi que de marge de résultat d'exploitation ajusté à un chiffre au cours de la période.

La société a indiqué qu'elle s'attendait à enregistrer des charges au second semestre en raison de changements apportés à ses plans stratégiques et de produits, ainsi qu'une révision de son processus d'estimation de la garantie, mais que ces charges ne devraient pas avoir d'impact sur les prévisions.

Les prévisions pour le second semestre, cependant, ne supposent aucune perturbation ou pénurie dans le scénario actuel de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Stellantis, alors que l'industrie mondiale est aux prises avec une pénurie croissante de semi-conducteurs découlant des problèmes liés à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine au sein de l'entreprise néerlandaise Nexperia.

Jeudi, Donald Trump a déclaré qu'il avait convenu avec le président Xi Jinping de réduire les droits de douane sur la Chine en échange de la lutte de Pékin contre le commerce illicite de fentanyl, de la reprise des achats de soja américain et du maintien des exportations de terres rares.

(1 dollar = 0,8575 euro)