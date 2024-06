Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: engage deux Peugeot 9X8 au 24 Heures du Mans information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Le Team Peugeot TotalEnergies engage deux Peugeot 9X8 évolution 2024 sur la 92e édition des 24 Heures du Mans. ' L'objectif est de faire preuve d'un maximum de fiabilité et de démontrer les gains de performances de la Peugeot 9X8 2024 '.



Vingt-trois prototypes sont engagés dans la catégorie reine Hypercar et plus de 320 000 spectateurs sont attendus pendant la ' semaine du Mans '



Pour ses débuts en course, la Peugeot 9X8 2024 a offert les premiers points Constructeurs en WEC à Peugeot cette saison avec une neuvième place aux 6 Heures d'Imola.



Trois semaines plus tard, c'est un nouveau top-ten que la Peugeot 9X8 2024 est parvenue à accrocher aux 6 Heures de Spa Francorchamps.



' Nous revenons en 2024 avec une forte détermination. L'équipe a travaillé sans relâche depuis plus d'un an pour être présente sur la grille le 15 juin. Cette édition sera historique par la qualité de son plateau, unique dans l'histoire du sport automobile et la marque Peugeot est particulièrement fière d'en être ! ' a déclaré Jean-Marc Finot, Stellantis Motorsport Senior VP.





