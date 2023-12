Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: en négociation pour le rachat de 2L Logistics information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 16:36









(CercleFinance.com) - Stellantis et 2L Logistics ont annoncé vendredi être entrés en négociation exclusive en vue d'une prise de participation majoritaire du géant de l'automobile au sein du capital la société de services de transport et de logistique.



Les deux groupes expliquent que leur rapprochement permettrait de créer un partenariat à même de fournir à Stellantis des capacités supplémentaires et la flexibilité pour améliorer la satisfaction de ses clients dans un secteur du transport et de la logistique fortement impacté par l'épidémie de Covid.



Créé en 2012, 2L Logistics s'est spécialisée dans la logistique automobile en exploitant plus de 300 convois porte-voitures et 12.000 places de stockage.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2024.





