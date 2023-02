Stellantis en hausse : le constructeur accentue sa transition vers l’électrique

(AOF) - Stellantis gagne 5% sur 5 jours à 16,65 euros après plusieurs annonces récentes concernant sa transition électrique. Le groupe annonce ce jour qu’il investit 155 millions de dollars pour localiser la production de ses nouveaux modules de propulsion électrique (EDM) à Kokomo, dans l’Indiana. Il a annoncé hier un autre investissement du même montant dans un projet minier situé en Argentine, que le groupe présente comme « une étape majeure pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2038 », rappelant que le cuivre est une « matière première stratégique pour l’avenir de la mobilité électrique".

Stellantis investit à Kokomo, à 100 km au Nord d'Indianapolis, dans les usines Indiana Transmission, Kokomo Transmission et Kokomo Casting où plus de 265 emplois seront préservés. Les EDM, ou modules de propulsion électrique " offrent une solution tout-en-un permettant d'améliorer les performances des groupes motopropulseurs des véhicules électriques à un prix compétitif ", explique le constructeur automobile.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la stratégie à long terme de Stellantis visant à atteindre 50 % de véhicules électriques vendus aux États-Unis à l'horizon 2030 en commençant par les premiers véhicules entièrement électriques Ram à partir de 2023 et Jeep à partir de 2024. Le total des investissements consentis dans l'Indiana depuis 2020 pour soutenir les objectifs de Stellantis en matière d'électrification s'élève à près de 3,3 milliards de dollars, incluant une gigafactory, coentreprise avec Samsung SDI.

Stellantis acquiert parallèlement une participation de 14,2% au capital de la société McEwen Copper, filiale de la compagnie canadienne McEwen Mining, à l'origine des projets Los Azules en Argentine et Elder Creek aux États-Unis. " Stellantis a pour ambition de devenir le champion du secteur en atteignant la neutralité carbone d'ici 2038, un objectif qui nécessite d'innover et de redéfinir entièrement nos activités ", a déclaré le CEO Carlos Tavares. Il s'agit d' " offrir une mobilité décarbonée " et de " garantir un approvisionnement stratégique en matières premières nécessaires à la réussite de la stratégie d'électrification mondiale de notre entreprise ".

Avec cette participation, Stellantis deviendra le deuxième plus grand actionnaire de McEwen Copper après Rio Tinto. Le projet de mine de Los Azules prévoit de produire chaque année 100 000 tonnes de cathode de cuivre avec une pureté de 99,9 % dès 2027, et aux vu des ressources identifiées, le site pourrait être exploité pendant au moins 33 ans.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Sixième groupe automobile mondial - 3ème américain avec 11 % de parts de marché et 2ème européen avec 20 %, né en janvier 2021 de la fusion Groupe Peugeot-Fiat Chrysler ;

- Chiffre d’affaires de 162 Mds€ réalisé sous 14 marques - Alfa Romeo, Chrysler Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot…-, essentiellement en Amérique du nord et du sud et en Europe ;

- Modèle d’affaires adaptant le groupe aux nouveaux usages des automobilistes et à l’électrification des véhicules via la transformation digitale, la culture interne de la performance (compétitivité industrielle élevée) et la responsabilité sociale ;

- Capital avec 4 actionnaires principaux : le holding de la famille Agnelli Exor pour 14,4 %, la famille Peugeot pour 7,2 %, le chinois Dongfeng pour 5,6 % et BPI France pour 5,66 %, John Elkann présidant le conseil d’administration de 11 membres et Carlos Tavares étant directeur général ;

- Situation financière saine : 59,7 Mds€ de liquidité industrielle disponible et 56 Mds€ de capitaux propres, face à une dette de 34 Mds€.

Enjeux

- Plan stratégique « Dare forward 2030 » :

- maintien d’un point d’équilibre à moins de 50 % des facturations et de marges opérationnelles à plus de 2 chiffres,

- doublement des revenus dont un quadruplement dans le haut de gamme, ¼ réalisé hors Europe et Amérique du nord (20 Mds€ en Chine) et 1/3 tirés des ventes en ligne,

- dès 2024, 5 Mds$ de liquidités tirées des synergies ;

- Stratégie d’innovation :

- hausse de la capacité des batteries à 400 GWh,

- association piles à combustibles/hydrogène pour les grands utilitaires,

- nouveau fonds de capital risque de 300 M€ pour les technologies de pointe,

- écosystème collaboratif, avec plus de 160 projets cofinancés et plus de 1 000 partenaires intervenant dans la conduite autonome, la connectivité, la fabrication, les technologies d’électrification et la propulsion de pointe,

- académies dans le digital & data et l’électricité ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2038 via une réduction de 50 % en 2030 :

- 100 % de véhicules électriques en Europe et 50 % aux Etats-Unis ;

- nouvelle division d’économie circulaire – achat du reconditionneur Stimcar, lancement de hubs circulaires régionaux à partir de 2023, label SUSTAINera - visant 2 Mds€ de chiffre d’affaires en 2030,

- plans d’électrification et de software dotés de 30 Mds€ d’investissements d’ici 2025 ;

- Intégration du spécialiste Share now -5 millions de clients dans le monde ;

- Sécurisation de l’écosystème des batteries par 5 giga-entreprises en Europe et Amérique du nord, par partenariats et par renforcement de l’approvisionnement en hydroxyde de lithium et en puces CoolSIC d’Infineon.

Défis

- Pénuries de semi-conducteurs jusqu’à fin 2023 ;

- Exécution des synergies –3,2 Md€ de cash net en 2021 sur 5 Mds€ attendus en 2024 ;

- Avancées des activités de financement aux Etats-Unis et en Europe, à forte rentabilité ;

- Remontée de la marge opérationnelle des activités européennes ;

- Après une hausse de 29 % des revenus au 3ème trimestre, confirmation de l’objectif 2022 d’une marge opérationnelle à 2 chiffres et d’un flux d’autofinancement libre positif.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.