Stellantis: en forte hausse, un analyse relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 17:30

(CercleFinance.com) - Stellantis gagne plus de 4% à Paris, aidé par une analyse d'Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre et relève son objectif de cours de 24 à 27 euros.



'Un an après la fusion effective de FCA et PSA qui a donné naissance à Stellantis, nous sommes encore plus convaincus du potentiel de la nouvelle entité', note le broker.



Oddo anticipe une MOP de 11% et un FCF d'environ 3 MdsE pour Stellantis et souligne que le constructeur reste son 'préféré sur le plan ESG'.



L'analyste indique que l'attention des investisseurs devrait se porter sur la présentation du plan stratégique 2030 prévue le 01/03 qui devrait permettre d'avoir une vue d'ensemble de la stratégie du constructeur.