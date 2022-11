Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: en baisse malgré un trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Stellantis a fait état jeudi d'une hausse de 29% de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre et confirmé ses objectifs annuels, ce qui n'empêchait pas son titre de céder du terrain à la Bourse de Paris.



Son chiffre d'affaires net a totalisé 42,1 milliards d'euros sur la période allant de juillet à septembre, contre 32,6 milliards sur la même période de 2021.



A titre de comparaison, le consensus attendait un chiffre de l'ordre de 40,8 milliards.



Le géant automobile, qui détient une dizaine de marques dont Chrysler, Citroën, Fiat ou Jeep, dit avoir profité d'une progression de ses volumes, mais aussi du maintien d'un effet prix positif et d'effets de change favorables.



Ses ventes consolidées ont progressé de 13% à 1,28 millions d'unités, essentiellement en raison d'une amélioration dans la réception de semi-conducteurs comparativement au 3ème trimestre 2021.



A 68.000 unités, ses ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) ont augmenté de 41%.



Concernant l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe a confirmé son objectif d'une marge opérationnelle courante à 'deux chiffres', assortie d'un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') industriel 'positif'.



Toutes ces annonces étaient accueillies froidement jeudi à la Bourse de Francfort où le titre perdait plus de 2% en début de matinée alors que l'indice CAC 40 cédait autour de 1%.





