Stellantis : double sommet 'en pince' sous 15,4E ?

(CercleFinance.com) - Stellantis ébauche un double sommet 'en pince' sous 15,4E (les 12et 18 mars): la tendance pourrait basculer à la consolidation sous 14,7E qui constitue à la fois le palier de soutien très court terme et le support oblique moyen terme, en deçà duquel un repli vers 13,7E serait le scénario le plus favorable, la zone des 13,2E offrant le meilleur soutien.

