Stellantis discute avec Londres de l'avenir de l'usine Vauxhall-DG
Reuters•03/03/2021 à 17:55
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* STELLANTIS-LE SUJET DU RAPPROCHEMENT ENTRE LES FILIALES DE NOUVELLES MOBILITÉ DES DEUX GROUPES, FREE2MOVE ET LEASYS, SERA TRAITÉ D'ICI AU PRINTEMPS-TAVARES AUX ECHOS
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* STELLANTIS TIENDRA ENTRE LA FIN MARS ET L'ÉTÉ DES DISCUSSIONS AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES SUR LA MANIERE DE SIMPLIFIER SES COLLABORATIONS, NOTAMMENT DANS LE LEASING-TAVARES
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(Reporting By Gilles Guillaume)
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