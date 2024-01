Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: directeur opérationnel nommé en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi avoir nommé Carlos Zarlenga au poste de directeur des opérations pour l'Amérique du Nord, en remplacement de Mark Stewart, afin de renforcer et d'améliorer les performances du groupe dans la région.



Carlos Zarlenga - qui affiche plus d'une décennie d'expérience dans le secteur automobile ainsi qu'une solide compétence financière - avait rejoint Stellantis en 2022 en tant que président de la branche mexicaine du constructeur.



A ce poste, il a amélioré d'une année sur l'autre le volume des ventes, la part de marché et la profitabilité, pour atteindre le meilleur niveau de profit jamais enregistré au Mexique.



Sa nomination sera effective au 1er février.



'Sur le marché nord-américain très exigeant et avec de nombreux obstacles à surmonter pour renforcer la performance du hroupe, Carlos Zarlenga est le meilleur leader parmi notre vivier de talents pour remplacer Mark Stewart et piloter le changement de notre modèle économique vers l'électrification dans cette région', a déclaré Carlos Tavares, le CEO de Stellantis.



Issu de Fiat Chrysler, Mark Stewart avait pris ses fonctions il y a trois ans, au moment de la création de Stellantis, après avoir précédemment effectué un court passage chez Amazon.





