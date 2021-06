Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : devrait restructurer son usine de Melfi Cercle Finance • 16/06/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - Stellantis envisagerait de restructurer son usine de Melfi dans le sud de l'Italie pour fabriquer des voitures électriques indique Bloomberg. Le constructeur automobile pourrait réduire ses deux lignes de production à Melfi en une seule ligne qui aurait toujours la capacité de produire environ 400 000 véhicules par an, ont déclaré des personnes à l'agence de presse. L'entreprise pourrait également assembler des batteries pour véhicules électriques dans cette usine a indiquer Bloomberg. L'usine deviendrait le site de production de la société pour les véhicules électriques de taille moyenne, avec la construction de quatre nouvelles voitures électriques, ont précisé les sources à l'agence de presse.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -0.64%