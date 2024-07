Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : dévisse de -11% sous les 16,1E, 1 an en arrière information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - Stellantis dévisse de -11% sous les 16,1E : le titre ouvre un 'gap de rupture' sous 18,09E, niveau coïncidait avec le support majeur testé le 8/9 juillet dernier (18E).

Le titre enfonce au passage le support majeur des 17E du 30 octobre 2023 et menace même le support des 16,15E du 18 août 2023.

Le titre efface tous ses gains depuis le 10 juillet 2023 et pourrait aller chercher un nouveau support vers 15,15E, ex-support du 26/06/2023





Valeurs associées STELLANTIS 16,81 EUR MIL -7,95%