Stellantis: devient le deuxième actionnaire de Vulcan Energy

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé vendredi qu'il allait devenir actionnaire de la société de production de lithium décarboné Vulcan Energy, un investissement qualifié de 'hautement stratégique' par son directeur général Carlos Tavares.



Avec sa prise de participation de 8% pour un montant de 50 millions d'euros, le géant automobile va devenir le deuxième actionnaire de Vulcan derrière Francis Wedin, le fondateur de l'entreprise germano-australienne.



Dans un communiqué, Stellantis précise que sa prise de participation va s'accompagner d'une prolongation de l'accord d'approvisionnement initial conclu avec Vulcan, qui va être porté à 10 ans.



Le constructeur explique que cet investissement est destiné à lui permettre d'accroître la production d'hydroxyde de lithium à faibles émissions nécessaire à ses véhicules électrifiés en Europe.



Les fonds doivent notamment soutenir le développement de la production prévu par Vulcan de son gisement de saumure situé dans la haute vallée du Rhin en Allemagne.



Vulcan, qui génère déjà de l'énergie géothermique à partir de ce gisement, prévoit de produire de l'hydroxyde de lithium sans utiliser de combustibles fossiles et avec une empreinte carbone neutre.



Stellantis est aujourd'hui son premier client.





