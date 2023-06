Stellantis: détient plus de 10% du capital d'Archer Aviation information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 12:39

(CercleFinance.com) - Stellantis détient désormais plus de 10% du capital d'Archer Aviation, selon un avis publié mercredi sur le site de la Securities and Exchange Commission (SEC).



D'après le document, le groupe automobile contrôle aujourd'hui 10,6% du fabricant d'aéronefs électriques, dont il était devenu un partenaire stratégique en début d'année.



En janvier dernier, Stellantis et Archer Aviation avaient annoncé la conclusion d'un partenariat via la production conjointe de l'aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d'Archer.



Les deux groupes travaillent actuellement à la construction d'un site de production à Covington (Georgie), où la production de l'aéronef Midnight devrait démarrer l'an prochain.



Stellantis avait alors apporté à Archer 150 millions de dollars en fonds propres et déclaré prévoir d'accroître sa participation stratégique dans l'entreprise via l'acquisition ultérieure de titres sur le marché.