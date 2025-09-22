Stellantis détecte une faille chez un fournisseur tiers pour des clients nord-américains

Stellantis STLAM.MI a détecté un accès non autorisé à la plate-forme d'un fournisseur de services tiers qui soutient ses opérations de service à la clientèle en Amérique du Nord, a déclaré la société dans un communiqué dimanche.

Le constructeur automobile a précisé que l'incident, qui fait l'objet d'une enquête, n'a exposé que des informations de contact de base et n'a pas impliqué de détails financiers ou de données personnelles sensibles. Stellantis n'a pas précisé le nombre de clients concernés.