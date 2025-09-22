 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis détecte une faille chez un fournisseur tiers pour des clients nord-américains
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 01:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI a détecté un accès non autorisé à la plate-forme d'un fournisseur de services tiers qui soutient ses opérations de service à la clientèle en Amérique du Nord, a déclaré la société dans un communiqué dimanche.

Le constructeur automobile a précisé que l'incident, qui fait l'objet d'une enquête, n'a exposé que des informations de contact de base et n'a pas impliqué de détails financiers ou de données personnelles sensibles. Stellantis n'a pas précisé le nombre de clients concernés.

