Stellantis: des analystes remontent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 16:00

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats du groupe, Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Stellantis avec un objectif de cours relevé de 25 à 30 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la publication du groupe est ressortie ' au-dessus des attentes ' et que sa prudence au 3ème trimestre 2022 a été contredite dans une large mesure.



Par conséquent, le broker revoit à la hausse ses estimations de BNA 2022/23/24e de +16%/+19%/+23% qui reflètent des croissances de BNA 2023/23 de +4% et +13% compte tenu du niveau de 2022.



' Le plan ' Dare Forward 2030 ' qui nous sert de référence à long-terme est respecté et les guidances 2023 militent pour une nouvelle progression des résultats avec le défi à relever cette année entre érosion du ' pricing power ' et reflux des inflations de coûts de production ' conclut l'analyste qui estime que ' la sous-évaluation reste massive '.



Oddo révise en hausse de son côté ses estimations de 9% sur 2023 et se situe désormais près de 20% au-dessus du consensus pré-publication.



L'analyste confirme son opinion Surperformance et relève son objectif de cours à 22 E (contre 20 E).



' La publication de Stellantis a, une nouvelle fois, conforté le statut best-in-class du constructeur avec une performance opérationnelle encore très robuste au 2ème semestre 2022 (MOP de 12.0%) malgré les nombreuses difficultés en matière d'approvisionnement et de logistique ' indique Oddo.



Oddo estime que le constructeur est capable de dépasser les attentes actuelles du consensus qui se situent à 10,5% pour la MOP et 9,5 MdE sur le FCF, ce qui a été confirmé par le CFO lors de la conférence téléphonique.



' Ainsi, nous avons révisé en hausse nos estimations qui étaient déjà supérieures (MOP de 12.5% contre 11.5%, FCF de 11.0 MdE contre 9.5 MdE) et estimons probables des révisions à deux chiffres des attentes ' rajoute le bureau d'analyses.