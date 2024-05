Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: des ambitions mondiales dans les utilitaires information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - Stellantis s'est déclaré lundi en bonne voie pour prendre la tête du marché mondial des véhicules utilitaires à l'horizon 2027 suite aux bonnes performances enregistrées par Stellantis Pro One au premier trimestre.



Le constructeur automobile souligne que sa filiale a conservé sa position de leader du segment des véhicules utilitaires légers en Europe comme en Amérique du Sud et qu'elle s'est hissée à la première place de la région Moyen-Orient & Afrique.



Sur cette zone, la division Stellantis Pro One affiche désirmais une part de marché record à 26%, dynamisée notamment par les excellents résultats de la marque Fiat Professional en Algérie.



L'Amérique du Nord, où le groupe est aujourd'hui numéro trois du marché des utilitaires, va donc jouer un rôle déterminant en vue d'atteindre la trajectoire prévoyant de devenir le leader mondial du segment d'ici 2027,



Dans cette optique, la marque Ram a récemment annoncé la création d'une nouvelle division de véhicules utilitaires baptisée 'Ram Professional', qui propose une gamme complète de solutions de mobilité au meilleur prix.





