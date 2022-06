Stellantis: derniers tests pour la nouvelle Peugeot 408 information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 10:29

(CercleFinance.com) - La nouvelle Peugeot 408 sera dévoilée le 22 juin prochain mais revêtue des camouflages qui en dissimulent les détails.



' Cette nouvelle Peugeot continue d'être soumise aux pires épreuves pour préparer sa mise en production à l'automne. Le programme de validation suit un protocole extrêmement précis, comprenant des tests sur routes et sur pistes, aussi bien qu'en laboratoire et sur des bancs dédiés ' indique le groupe.



De nombreuses simulations sont pratiquées à l'aide de programmes informatiques hautement sophistiqués, qui permettent d'accélérer le développement tout en faisant l'usage le plus vertueux des ressources.



Le Plan Interne de Validations (PIV) qui s'est engagé voilà un peu plus d'un an, consiste en une batterie de nombreux tests qui n'épargnent aucun organe ni module de la voiture.



Avec ces voitures d'essais, ce sont près de 1 100 000 km de roulage total que la nouvelle Peugeot 408 a déjà été effectués dans toutes les conditions possibles, sur tous les profils de routes et sous de nombreux climats.



' Notre objectif, c'est l'excellence. Nous travaillons à tester la qualité de la conception de la nouvelle Peugeot 408, mais aussi ses prestations clients, c'est-à-dire toutes les situations d'usages que pourront rencontrer ses utilisateurs. En toutes choses, nous exagérons les contraintes, sur routes mais encore plus dans les laboratoires et sur les bancs d'essais ', a déclaré Emmanuel Lafaury, Directeur du Projet Peugeot 408.



Le nouveau modèle de Peugeot sera commercialisé sous l'appellation Peugeot 408, sauf en Chine, où il prendra le nom de 408X.