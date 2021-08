Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : dans le vert, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - Stellantis gagne près de 1% à Paris, porté par une analyse de AlphaValue qui a relevé sa recommandation sur le titre de 'alléger' à 'achat', jugeant que la publication semestrielle 'impressionnante' dévoilée la semaine dernière ne constitue 'que le début' de l'histoire boursière du groupe. 'En dépit des difficultés liées à l'environnement opérationnel, marqué par des pénuries de semi-conducteurs et la flambée des prix des matières premières, Stellantis n'a pas déçu, affichant des progrès sur toute une série de critères', estime ainsi le bureau d'études. AlphaValue retient, entre autres, le redressement des activités hors Europe, les prises de parts de marchés et l'amélioration de la rentabilité en Amérique Latine ainsi que les synergies colossales réalisées sur six mois. 'Le relèvement significatif des objectifs du groupe envoie un autre signal positif, montrant que M. Tavares et ses collaborateurs sont confiants dans la réalisation de leurs prévisions de marges malgré les ventes contraires attendus au second semestre', ajoute le cabinet parisien. A en croire AlphaValue, Stellantis dispose encore d'un fort potentiel d'amélioration et de croissance, avec de nombreux catalyseurs en vue (une réunion stratégique est bientôt prévue), ce qui devrait continuer selon lui à soutenir le cours de Bourse au cours des trimestres qui viennent. Son objectif de cours est établi à 24,9 euros.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.67%