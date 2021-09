Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : départ du directeur des Amériques information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi jeudi dans un communiqué des changements au niveau de son équipe dirigeante, avec notamment le départ de Mike Manley, le directeur de sa zone Amériques. Le groupe automobile explique que Manley va quitter son rôle pour prendre les fonctions de directeur général chez AutoNation, le plus grand distributeur automobile américain, basé en Floride, à compter du 1er novembre. Suite à son départ, Mark Stewart, le directeur générale délégué pour l'Amérique du Nord, et Antonio Filosa, le directeur général délégué pour l'Amérique Latine, deviendront membres du comité exécutif, sous la responsabilité directe de Carlos Tavares, le directeur général du groupe. Mike Manley, notamment passé à la tête de Jeep, avait également été directeur général de FCA, où il généré des résultats record.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.78%