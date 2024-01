Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: création d'une plateforme de cockpit virtuel information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce avoir piloté la création de la première plateforme de cockpit virtuel au monde dans le cadre de son ' Stellantis Virtual Engineering Workbench ' (VEW).



Cet outil doit permettre de 'fournirdes contenus d'infotainment aux clients 100 fois plus rapidement qu'avec les processus précédents', assure le constructeur.



La nouvelle plateforme utilise QNX Hypervisor dans le cloud qui est maintenant disponible en avant-première via AWS Marketplace au sein du portefeuille cloud ' QNX Accelerate '.



Stellantis peut désormais créer des versions virtuelles des sous-ensembles du véhicule sans avoir à modifier le logiciel principal qui les fait fonctionner, permettant ainsi de ramener à 24h, des développements réalisés précédemment en plusieurs mois.







Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -0.10%