Stellantis: création d'un hub logiciels en Pologne 16/02/2023 à 12:41

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé hier renforcer ses compétences dans le domaine de l'ingénierie et du développement software avec la création d'un nouveau centre en Pologne. Celui-ci regroupera jusqu'à 300 employés spécialisés en analyse de données, développement et validation de logiciels.



L'équipe du Hub software de Pologne se concentrera principalement sur le développement de logiciels de base et des applications software, ainsi que sur DevOps et la validation automatisée.



Stellantis s'associe avec GlobalLogic Inc., un fournisseur de services d'ingénierie numérique, pour recruter des talents et implanter rapidement le nouveau centre software en Pologne.



Ce nouveau hub polonais porte à huit le nombre total de hubs de Stellantis dans le monde, après le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Inde (2), l'Italie et les Etats-Unis.