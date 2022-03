Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: correction s'accélère, gare à la cassure des 14E information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - Stellantis la correction s'accélère comme prévu sous les 15,11E, teste immédiatement le support des 14E du 3/5/2021 et ex-zénith du 24/10/2019.

Le groupe pourrait en cas de poursuite de cette glissade s'en aller cherche la zone de soutien des 12E de fin décembre 2020.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -7.62%