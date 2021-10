Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : contribue à des projets de conduite automatisée information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 12:43









(CercleFinance.com) - Stellantis présente ses contributions à L3Pilot, un projet de conduite automatisée qui a impliqué un écosystème global de 34fournisseurs, instituts de recherche, autorités routières, équipementiers et constructeurs automobiles. Le projet L3Pilot se concentre sur les tests et la validation de la conduite autonome comme moyen de transport sûr et efficace. Dans ce cadre, le constructeur a déployé une flotte de seize prototypes couvrant un large éventail de situations, incluant le stationnement, le changement de voies sur autoroute, le franchissement d'intersection en ville ou la conduite en embouteillage. S'appuyant sur les résultats de ce projet, Stellantis annonce qu'il poursuivra sa contribution aux efforts communs à grande échelle avec le prochain projet cofinancé par l'Union européenne, Hi-Drive. Au cours des quatre prochaines années (2021-2025), le projet Hi-Drive permettra de répondre à un certain nombre de défis clés liés au déploiement de niveaux plus élevés de conduite automatisée.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +1.39%