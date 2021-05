Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : confirme le franchissement des 15E Cercle Finance • 21/05/2021 à 14:08









(CercleFinance.com) - Stellantis confirme le franchissement des 15E et se rapproche de la ligne de résistance des 15,4E (18 mars, 7 avril, 18 mai): un franchissement libèrerait un potentiel de progression jusque vers 17E cette fois

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.34%