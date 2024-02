Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: commande géante dans le leasing automobile information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi la signature d'un accord-cadre avec le groupe de location automobile Ayvens, qui prévoit de lui acheter jusqu'à 500.000 véhicules en Europe d'ici à 2026.



Cette gigantesque commande du gestionnaire de flotte et de mobilité, créé l'an dernier avec le rapprochement d'ALD Automotive et LeasePlan, porte à la fois sur des voitures citadines, des SUV et des fourgons équipés des dernières fonctionnalités logicielles, d'info-divertissement et de connectivité.



L'accord doit initialement concerner les marques Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot et Vauxhall, mais pourrait être élargi afin d'intégrer l'intégralité du portefeuille de marques de Stellantis.



A noter que la gamme innovante de véhicules durables développée par Stellantis doit constituer l'une des priorités de l'accord.



Les premiers volumes de livraison sont prévus pour le premier semestre 2024 et se poursuivront tout au long de l'année.



Désormais premier acteur mondial multi-marques et multi-canal du leasing automobile, Ayvens compte une base de clients composée à la fois d'entreprises, de PME et de particuliers.





