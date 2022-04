Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: collaboration technologique avec Qualcomm information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi le début d'une collaboration technologique pluriannuelle avec le spécialiste américain des communications sans fil, Qualcomm.



Aux termes de l'accord, le nouveau poids-lourd de l'automobile utilisera la plateforme numérique 'Snapdragon Digital Chassis' mise au point par le groupe californien afin d'offrir à partir de 2024 une expérience 'intelligente, personnalisable et immersive' à bord des véhicules de ses 14 marques.



En intégrant les outils de cockpit digital et la technologie 5G de Qualcomm au sein de ses systèmes télématiques, Stellantis dit vouloir proposer à ses clients des services innovants et personnalisés capables d'évoluer tout au long de la durée de vie du véhicule.



Stellantis a également prévu d'avoir recours aux solutions 'Snapdragon Cockpit Platform' de Qualcomm pour améliorer les capacités de l'assistant vocal à bord de ses véhicules au moyen de fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA).



L'idée est notamment de permettre des diagnostics et des réparations 'en direct' pour les principaux systèmes du véhicule.



La première mise en application sera destinée à la marque Maserati, et concernera le système d'info-divertissement nouvelle génération conçu par Stellantis.





