Stellantis: collaboration stratégique renforcée avec Kyndryl

(CercleFinance.com) - Le fournisseur américain de services d'infrastructures informatiques Kyndryl a annoncé lundi le renforcement de sa collaboration stratégique pluriannuelle conclue l'an dernier avec Stellantis.



Aux termes de l'accord, Kyndrl - qui assure déjà l'hébergement des données du groupe automobile en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud - contribuera dorénavant à la modernisation de l'infrastructure informatique de l'entreprise.



L'objectif est de proposer au constructeur une nouvelle gamme de ressources technologiques, combinant transformation numérique, capacités de cybersécurité et élaboration de nouveaux modèles.



Les deux partenaires comptent également collaborer dans des domaines tels que l'amélioration de l'expérience-client et de l'efficacité opérationnelle, mais aussi comme le développement durable dans le secteur.





