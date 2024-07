Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: collaboration renforcée avec le CEA information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 16:29









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi qu'il allait renforcer sa collaboration longue de vingt ans avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) afin de développer de nouvelles technologies de cellules de batterie nouvelle génération.



Ce nouveau programme, signé pour une durée de cinq ans, vise à concevoir des cellules à un coût compétitif afin de contribuer à rendre les véhicules électriques à batterie plus abordables.



L'objectif du partenariat consiste également à parvenir à des performances supérieures, à une durée de vie plus longue et à une empreinte environnementale réduite



Le projet se concentrera notamment sur des chimies de rupture, l'analyse du cycle de vie ainsi que sur la conception et la validation des cellules de batterie.



Stellantis - qui rappelle collaborer étroitement avec des start-ups, des laboratoires, des universités et des organismes de recherche comme le CEA - se dit convaincu que cette collaboration avec le CEA permettra d'accélérer l'arrivée de technologies en rupture.



Le CEA dit en effet revendiquer 25 ans d'expertise dans le domaine des batterie lithium-ion pour l'industrie automobile et la mobilité électrique.





