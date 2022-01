Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: Chrysler prépare un premier véhicule électrique information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 14:12









(CercleFinance.com) - Chrysler, l'une des marques phares du groupe Stellantis, a annoncé hier soir son intention de lancer son premier véhicule électrique d'ici à 2025.



Le projet, pour l'instant baptisé 'Chrysler Airflow Concept', est censé intégrer des technologies d'intelligence artificielle (IA) et permettre une autonomie comprise entre 550 et 650 kilomètres, sur la base d'une fonctionnalité de recharge rapide.



Au niveau du design, la conception du véhicule doit obéir à une logique 'contemporaine' et 'élégante', faisant notamment la part belle à des éclairages LED intégrés au niveau de la calandre très typique de la marque américaine.



La berline sera également équipée de la plateforme STLA SmartCockpit mise au point par Stellantis et son partenaire Foxconn, qui doit offrir des applications basées sur l'IA, la navigation, l'assistance vocale, le e-commerce et les services de paiement.



Sur le long terme, Chrysler prévoit de proposer une gamme 100% électrique à horizon 2028.



Toutes ces annonces ont été effectuées à l'occasion du salon CES de Las Vegas, qui met particulièrement en avant les innovations issues du secteur de l'automobile cette année.





