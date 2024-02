Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: ChatGPT au service des clients de Peugeot information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Peugeot est l'un des premiers constructeurs automobiles à mettre l'intelligence artificielle de ChatGPT au service de ses clients. Intégré à l'emblématique i-Cockpit® et activé via l'assistant vocal ' Ok Peugeot ', ChatGPT répond à toutes vos questions et offre des services inédits.



Peugeot introduit ChatGPT dans le i-Cockpit® de tous ses modèles de dernière génération équipés d'une navigation connectée.



Sont ainsi éligibles : Nouvelle 208, Nouveau 2008, Nouvelle 308, Nouvelle 308 SW, Nouvelle 408, Nouvelle 508, Nouvelle 508 SW, et Nouveau E-3008, Nouveau E-RIFTER, Nouveau E-TRAVELLER, Nouveau E-PARTNER, Nouveau E-EXPERT puis Nouveau E-5008.



L'introduction de l'intelligence artificielle générative dans les véhicules Peugeot est l'objet d'une phase pilote permettant d'activer le système et d'en bénéficier gratuitement pour une période de 6 mois.



' Initialement réservée aux 5 000 premiers clients, cette offre a été étendue à 10 000 clients suite à un taux de souscription dépassant les 50% en quelques jours seulement ' rajoute le groupe.



A l'issue de cette phase, Peugeot prendra en compte les retours des utilisateurs en vue de déployer ChatGPT auprès de l'ensemble des clients possesseurs de véhicules connectés éligibles.





