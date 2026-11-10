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Stellantis cède son usine canadienne de Brampton à Roshel
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 06:35

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Le site, fermé en 2023 puis dont le réaménagement a été suspendu en 2025 après le transfert de la production de la future Jeep Compass vers l'Illinois, est vendu à l'entreprise canadienne de défense Roshel pour un montant non communiqué.

Le groupe propriétaire de Jeep avait fermé le site en 2023 pour le rééquiper, puis suspendu les travaux en 2025. La production de la future Jeep Compass a été transférée vers une usine de l'Illinois, après l'imposition de droits de douane sur les produits canadiens par le président américain Donald Trump.

La vente intervient alors que Stellantis est en conflit avec le syndicat Unifor sur l'avenir des salariés du site. Son directeur général Antonio Filosa assure : "Après trois années de mise à pied rémunérée, nous restons déterminés à travailler avec Unifor à une résolution équitable."

La présidente d'Unifor, Lana Payne, accuse au contraire Stellantis d'avoir "trahi" ses membres avec "un accord conclu en sous-main". La ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, juge que la vente ne remet pas en cause les engagements du groupe et compte réunir cette semaine Unifor, Stellantis, l'Ontario et les salariés de Brampton.

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