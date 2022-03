Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Stellantis: capitulation jusque vers 12,16E: reprend 10% information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 15:11

(CercleFinance.com) - Stellantis a déclenché une phase de 'capitulation' avec la cassure du support des 14E (plancher du 3/5/2021 et ex-zénith du 24/10/2019).

Le groupe s'est enfoncé de -15% en mode 'panic selling' pour aller cherche la zone de soutien des 12E de fin décembre 2020 (12,16E au plus bas).

La perspective d'une flambée des carburants et du renchérissement de l'acier plat et des pièces détachées valide un 'effet de ciseaux' très pénalisant: hausse du prix des véhicules et pouvoir d'achat des clients plombé par le carburant.

Si la reprise se confirme (déjà 10% repris en quelques heures), le titre devra combler 2 'gaps' : 13,72E (du 4 mars) et 14,87E (du 3/3).