Stellantis: CA au-dessus des attentes,confirme ses objectifs information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 16:17

(CercleFinance.com) - Le géant automobile, qui détient une dizaine de marques dont Peugeot, Chrysler, Citroën, Fiat ou Jeep, dit avoir profité d'une progression de ses volumes au 3ème trimestre, mais aussi du maintien d'un effet prix positif et d'effets de change favorables.



Ses ventes consolidées ont progressé de 13% à 1,28 millions d'unités, essentiellement en raison d'une amélioration dans la réception de semi-conducteurs comparativement au 3ème trimestre 2021. A 68.000 unités, ses ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) ont augmenté de 41%.



Concernant l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe a confirmé son objectif d'une marge opérationnelle courante à 'deux chiffres', assortie d'un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') industriel 'positif'.



Oddo conserve sa note de ' surperformance ' sur le titre Stellantis, avec un objectif de cours inchangé de 20 euros.



Stellantis a publié un chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre 2022 de 42,1 MdE en hausse de 29% (+19% en organique) et 6% au-dessus des attentes (39,7 MdE), l'activité ayant été notamment portée par le rebond des volumes (+13%).



Dans ce contexte, le management est toujours confiant sur ses perspectives, annonce le broker qui rapporte trois points majeurs : 1/ le CFO a, de nouveau, confirmé ne pas voir de raison majeure pour que la rentabilité de Stellantis au 2ème semestre diffère significativement de celle du 1er semestre ; 2/ le CFO a, de nouveau, confirmé que le principal enjeu restait la capacité du groupe à livrer des véhicules et qu'il n'y avait pas de sujet sur la demande aujourd'hui



Enfin, le CFO a clairement indiqué ne pas s'attendre à un retournement du pricing en 2023.



Invest Securities maintient également son opinion 'achat' sur Stellantis malgré un objectif de cours abaissé de 27,7 à 25 euros, jugeant que 'la sous-évaluation reste massive, faisant contraste avec la sérénité de marbre de Stellantis pour 2022 et 2023'.



Après une publication trimestrielle ressortie au-dessus des attentes avec un CA publié de 42,1 milliards d'euros (+29%), le bureau d'études laisse ses BNA 2022/23/24 inchangés, en ligne avec le plan 'Dare Forward 2030' qui lui sert de référence.



'Le discours du CEO et ses réponses aux questions sont plutôt rassurants suggérant un second semestre 2022 au moins 'aussi bon' que le premier et une année 2023 qui ne semble pas inquiéter au-delà de la situation en Europe', ajoute l'analyste.