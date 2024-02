Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: bénéfice net en hausse de 11 % à 18,6 MdsE information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 09:49









(CercleFinance.com) - Stellantis a augmenté son chiffre d'affaires net de 6 % pour l'année 2023 par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 189,5 milliards d'euros.



Le bénéfice net a augmenté de 11 % à 18,6 milliards d'euros, et les free cash flow industriels sont en hausse de 19 % par rapport à l'exercice précédent, à 12,9 milliards d'euros.



Les ventes mondiales de véhicules électriques

(BEV) sont en hausse de 21 % et celles de véhicules électrifiés (LEV) de 27 % par rapport à l'exercice précédent. Le groupe affiche une première place pour les hybrides rechargeables (PHEV) aux États-Unis et une deuxième place pour les LEV aux États-Unis.



Les résultats sont en ligne avec les objectifs du plan Dare Forward 2030. Stellantis poursuit son ambition d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2038. En 2023, Stellantis a réduit de 20% ses émissions absolues en tCO2 sur les scopes 1 et 2 par rapport à l'année de référence 2021.



Pour soutenir la croissance de l'entreprise sur le marché mondial ainsi que sa stratégie d'électrification en Amérique du Nord, 18 BEV supplémentaires seront commercialisés en 2024 pour atteindre un total de 48 modèles électriques fin 2024.



' Le groupe renouvelle son engagement d'atteindre une marge opérationnelle courante minimum à deux chiffres pour 2024, ainsi qu'un free cash flow industriel positif malgré les incertitudes macroéconomiques ' indique la direction.



Stellantis mettra également en oeuvre un programme de rachat d'actions sur le marché de 3,0 milliards d'euros pour 2024, avec 0,5 milliards d'euros d'actions rachetées au titre de la rémunération en actions et du plan d'actionnariat salarié, en 2024.





