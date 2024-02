Stellantis, Believe, Oncodesign... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Acheter-Louer.fr

Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, a réalisé sur l'année 2023, un chiffre d'affaires de près de 2,3 millions d'euros, en baisse de 38% par rapport à 2022.Cette baisse est liée à la crise immobilière qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise les transactions immobilières.

Believe

Believe a fait l'objet d'une offre au prix de 15 euros par action émise par un consortium - TCV et EQT ainsi que Denis Ladegaillerie, le PDG et fondateur du groupe - visant l'ensemble des actions en circulation de la société spécialisée dans l'accompagnement des artistes et labels. Ce montant de 15 euros par action fait ressortir une prime de 21% sur le dernier cours de bourse de clôture avant l'annonce de l'offre, ainsi qu'une prime respective de 43,8 % et 52,2 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 30 et 120 derniers jours.

Cafom

Le chiffre d'affaires de Cafom est ressorti à 113,9 millions d'euros au premier trimestre, clos fin décembre, de l'exercice 2023-2024, en progression de 2,8%. "Dans un environnement difficile pour la consommation discrétionnaire, le pôle Outre-mer s'affiche en retrait de 4,5%, alors que l'activité e-commerce en Europe continentale s'affiche en forte croissance (+16,5%), bénéficiant d'une performance remarquable en France comme à l'international", a commenté le spécialiste de l'équipement de la maison. Le chiffre d'affaires du premier a atteint 68,9 millions d'euros.

Gaussin

Gaussin a reçu une promesse unilatérale de la part de son partenaire japonais Macnica pour l'acquisition de sa part de 51% dans leur co-entreprise Gama (Gaussin-Macnica-Mobility), dont l'activité est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Gama est née de la reprise des actifs de la société Navya en avril 2023: spécialisée dans les systèmes de mobilités autonomes pour le transport de personnes et de marchandises, elle est installée à Villeurbanne et emploie 135 salariés en France.

Michelin

Le groupe de pneumatiques publiera ses résultats annuels.

Oncodesign

Oncodesign, entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce le résultat de son augmentation de capital avec délai de priorité pour les actionnaires pour un montant d'environ 2 millions d'euros. L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 1,51 million d'actions nouvelles.

Publicis

Publicis Groupe a annoncé la mise en place d'un programme portant sur l'achat de 2 millions d'actions, soit environ 0,8% de son capital social au 31 décembre 2023. Le groupe de communication a confié un mandat à un prestataire de services d'investissement pour sa réalisation. Ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d'actions gratuites au bénéfice des salariés, sans émettre de nouvelles actions. Ce programme débutera le 9 février 2024 et prendra fin au plus tard le 31 mai 2024.

Stellantis

Avec le soutien de ses trois actionnaires (Stellantis, Mercedes-Benz et Saft, filiale de TotalEnergies), Automotive Cells Company (ACC) est en passe de devenir un champion européen du développement et de la production de cellules et de modules de batteries pour véhicules électriques. ACC annonce la clôture d'une levée de dette de 4,4 milliards d'euros, renforçant ainsi le financement de la construction de trois gigafactories de production de cellules de batteries lithium-ion en France, en Allemagne et en Italie, ainsi que de sa R&D.