Stellantis : baisse du CA net de 14% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Stellantis présente un chiffre d'affaires net de 32,6 milliards d'euros au 3e trimestre, en recul de 14% par rapport au 3e trimestre 2020 (Pro Forma). Le constructeur précise que ses ventes consolidées (soit 1 131 000 unités) affichent un recul de 27% par rapport à la même période un an plus tôt. En effet, la pénurie de semi-conducteurs a entraîné une chute de la production prévue au 3e trimestre, soit 600 000 véhicules en moins. Stellantis a néanmoins vu son mix véhicules s'améliorer et a profité de prix nets positifs pour contrebalancer quelque peu la baisse des volumes. Dans ces conditions, le constructeur confirme son objectif opérationnel 2021, 'malgré une visibilité toujours faible sur l'approvisionnement en composants', indique Richard Palmer, CFO de Stellantis. En 2021, Stellantis vise ainsi une marge de résultat opérationnel courante d'environ 10%, sous condition qu'il n'y ait pas de nouvelle détérioration de l'approvisionnement en semi-conducteurs et qu'il n'y ait pas de nouveaux confinements importants en Europe et aux États-Unis.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -0.30%