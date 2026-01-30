Stellantis augmentera sa production en Italie cette année grâce à de nouveaux modèles, selon le directeur Europe de Stellantis

(Ajout de détails sur les modèles et les usines aux paragraphes 1,3-8)

Stellantis STLAM.MI se prépare à augmenter les équipes de production dans plusieurs usines en Italie et à introduire de nouveaux modèles pour atteindre l'objectif d'augmenter la production locale à partir de 2026, a déclaré un haut dirigeant, conformément aux engagements du constructeur automobile envers le gouvernement de Rome.

Emanuele Cappellano, directeur de Stellantis Europe, a présenté les plans de production de l'entreprise pour ses différentes usines en Italie lors d'une réunion avec le ministre de l'industrie, Adolfo Urso, vendredi.

À Melfi, la production de la nouvelle DS N°8 et de la Jeep Compass a déjà commencé, a déclaré M. Cappellano lors de la réunion, selon un porte-parole de Stellantis. Il a ajouté que la demande de Compass conduirait l'usine à reprendre une deuxième équipe de production dans les semaines à venir.

Le groupe commencera à construire un autre modèle DS à Melfi en 2026, suivi plus tard dans l'année par la nouvelle Lancia Gamma, à la fois en version électrique et hybride, a-t-il dit.

Un autre nouveau modèle devrait entrer en production dans l'usine d'ici 2028.

Stellantis a déclaré qu'elle maintiendrait toutes ses usines italiennes ouvertes et a confirmé les allocations de production jusqu'en 2032 dans le cadre d'un plan présenté en décembre 2024 après des mois de tensions avec le gouvernement au sujet de la baisse de la production.

L'entreprise étend également ses activités à Atessa, où elle rétablira partiellement une troisième équipe de production dans les prochains jours, ce qui permettra de construire 200 véhicules supplémentaires par jour dans l'usine des Abruzzes.

Pendant ce temps, à Termoli, Stellantis a confirmé la poursuite des investissements dans les moteurs à essence "GSE", adaptés pour répondre aux règles d'émissions Euro 7 pour une utilisation au-delà de 2030, ainsi que l'arrivée d'une nouvelle ligne de boîtes de vitesses e-DCT, assurant la continuité opérationnelle indépendamment des décisions futures sur les investissements dans la gigafactory de batteries.