Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: augmente sa participation dans Archer information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce avoir fait l'acquisition de 8,3 millions de titres Archer en 'Open market' réaffirmant ainsi sa confiance dans l'objectif d'Archerde commercialiser des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) à partir de 2025.



En janvier2023, Stellantis avait annoncé son intention de produire en série l'eVTOL Midnight d'Archer en tant que fabricant contractuel exclusif.



Cet investissement supplémentaire de Stellantis au capital d'Archer fait suite à la récente visite de Carlos Tavares, CEO de Stellantis, au siège d'Archer et sur ses sites de production de Santa Clara, en Californie.



La première phase du projet concerne la construction d'un site Archer de plus de 32000mètres carrés sur un campus d'une superficie de 40hectares environ en Géorgie, États-Unis. Cette phase devrait être achevée avant la fin de l'année.



Le site est conçu pour produire jusqu'à 650appareils par an, ce qui en ferait l'une des plus grandes installations au monde de production d'aéronefs en termes de volume.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.56%