Le logo de Stellantis

PARIS, 23 novembre (Reuters) - Stellantis a annoncé lundi l'arrêt de ses activités officielles de course automobile afin ‌d'économiser ses ressources et de les recentrer sur le développement et l'amélioration de ses produits.

Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA, a engagé un vaste plan ​de réductions de coûts afin de redresser sa situation financière après deux ans de baisse des ventes et des profits.

Le directeur général Antonio Filosa a lancé cette année un plan d'efficacité dénommé "Programme de création de valeur" dont il attend six milliards d'euros d'économies d'ici 2028.

"Les activités officielles du Championnat du monde de la FIA prendront fin dans ​le WEC (Championnat du monde d'endurance) d'ici fin 2026 et en Formule E après la saison 13, qui s'achèvera à l'été 2027", a dit le groupe dans un communiqué.

"Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan stratégique FaSTLAne 2030, ​qui concentre les efforts et les ressources de l'entreprise sur le développement de nouveaux ⁠produits, la qualité et une couverture plus large du marché".

La marque Peugeot, revenue en endurance en 2022, ne prendra donc pas le départ des prochaines 24 ‌Heures du Mans en juin 2027, tandis que Citroën et Opel cesseront l'an prochain de concourir en Formule E électrique à l'issue de la saison en cours.

Un porte-parole de Stellantis a refusé de dire combien d'économies le groupe attendait de ces décisions ou de commenter le ​montant des éventuelles provisions à venir relatives à l'arrêt de ‌ces programmes.

Le constructeur automobile franco-italo-américain a ajouté que la fin des activités officielles pour les championnats du monde n'entraînerait pas ⁠de suppressions d'emplois parmi les 200 personnes concernées.

"Stellantis a l'intention de conserver et de redéployer les collaborateurs concernés (...) en collaborant avec eux pour identifier des opportunités en interne dans les domaines de la compétition-client, du développement de véhicules hautes performances et d'autres activités clés liées à la mise en œuvre du plan (stratégique) FaSTLAne 2030", a ajouté le groupe.

Dans ⁠un communiqué, le syndicat CFDT a ‌dit regretter une annonce brutale et un risque de perte de compétence.

"Le sport automobile est bien plus qu'une vitrine: c'est un laboratoire ⁠d'innovation où se développent et s'éprouvent des technologies qui ensuite bénéficient aux véhicules de série. Il contribue ainsi au progrès technologique comme au rayonnement des marques du groupe", écrit ‌la CFDT.

RECENTRAGE DES RESSOURCES

Ce recentrage des ressources en sport automobile sur la compétition-client et le développement de véhicules hautes performances pour Alfa Romeo et Maserati, ⁠ou de versions sportives pour Alfa, Peugeot (GTi), Lancia (HF) et Opel (GSE), signifie que la participation de voitures Lancia de clients ⁠privés au championnat du monde des Rallyes ‌WRC n'est par exemple pas affectée par les décisions annoncées lundi.

Sur le même principe - sans Stellantis Motorsport aux commandes -, Dodge, une autre des 14 marques du groupe fera son ​retour l'an prochain dans la NASCAR Cup Series, le célèbre championnat américain de "muscle cars", après ‌une quinzaine d'années d'absence.

Le constructeur automobile, qui multiplie également les coopérations avec des partenaires, notamment chinois, pour réduire les temps et les coûts de développement sur certains programmes de véhicules électriques, s'est dit confiant ​le mois dernier de dépasser ses objectifs d'économies, confortant sa prévision d'un retour à un cash flow positif en 2027.

Malgré cela, l'action se négocie toujours à des plus bas historiques, autour de 3,18 euros (+1,31%) lundi vers 14h45 GMT à la Bourse de Milan.

Le retrait de Peugeot des 24 Heures du Mans n'est pas une première. ⁠La marque au lion, alors propriété de PSA, avait déjà quitté l'épreuve reine d'endurance en 2012 pour que le groupe puisse faire des économies lors de la grave crise financière qu'il traversait alors. Stellantis avait ensuite décidé de revenir en endurance un an après sa création via la fusion entre PSA et FCA.

Les constructeurs automobiles font régulièrement des allers-retours entre les grands championnats, porteurs en terme d'image mais gourmands en investissements.

Après 26 ans d'absence, Peugeot avait ainsi participé à nouveau au Dakar de 2016 à 2018, l'ancien directeur général Carlos Tavares ayant fait alors d'une victoire au célèbre rallye raid un symbole du redressement financier du groupe.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan et ​Alan Baldwin à Londres, édité par Benoît Van Overstraeten)