STELLANTIS : Aramis vise un prix d'introduction en bourse de 23 à 28 euros

(AOF) - Aramis Group, la filiale de Stellantis spécialisée dans la revente de véhicules d'occasion en ligne, a annoncé ce matin viser un prix d'introduction de 23 à 28 euros par action. L'IPO consistera en l'émission d'actions nouvelles pour un montant d'environ 250 millions d'euros, et la cession de 6 millions d'actions existantes par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, les fondateurs de la Société, ainsi que par certains actionnaires minoritaires, soit un montant total initial d'environ 388 millions d'euros. Une option de surallocation de 15% est également prévue.

La taille totale de l'opération, en considérant l'exercice intégral de l'option de surallocation, est donc comprise entre environ 446 millions d'euros et environ 481 millions d'euros.

L'introduction en bourse devrait être effective à partir du 18 juin prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.