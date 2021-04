Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : approbation du dividende extraordinaire de 1MdE Cercle Finance • 16/04/2021 à 14:31









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce que toutes les résolutions proposées aux actionnaires ont été adoptées à l'occasion de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires organisée virtuellement hier. Parmi les résolutions, les actionnaires ont notamment approuvé une distribution extraordinaire en numéraire d'un milliard d'euros pour les actions ordinaires, conformément à l'accord de rapprochement conclu entre Fiat Chrysler Automobiles et Peugeot S.A. le 17 décembre 2019. La distribution proposée implique un paiement aux détenteurs d'actions ordinaires de 0,32 euro par action ordinaire en circulation.

