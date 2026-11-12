Stellantis anticipe une forte hausse des coûts en 2027 et renforce son partenariat avec Leapmotor

Stellantis prévoit une augmentation significative des coûts des matières premières et des composants électroniques en 2027, qui pourrait se prolonger en 2028. Lors d'une intervention à Milan, son directeur général Antonio Filosa a alerté sur les pressions inflationnistes touchant notamment les puces mémoire, les circuits imprimés et les semi-conducteurs. Ces tensions devraient affecter l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement automobile. Le constructeur entend y répondre en améliorant sa compétitivité industrielle et en développant des partenariats technologiques, notamment avec le chinois Leapmotor pour produire de petites voitures électriques abordables en Europe.

Antonio Filosa a souligné l'importance des enjeux financiers pour Stellantis, dont les achats annuels de matériaux et de composants représentent plusieurs milliards d'euros. Un porte-parole a toutefois précisé que ce montant correspondait à la base globale de coûts du groupe et non à une estimation du surcoût inflationniste attendu. Face à ces difficultés, le dirigeant a appelé les autorités italiennes et européennes à soutenir la compétitivité de l'industrie automobile, notamment en réduisant les coûts de l'énergie et en adoptant un cadre réglementaire plus favorable, particulièrement concernant les émissions de carbone. Ces mesures sont jugées nécessaires pour préserver les capacités de production européennes.

Parallèlement, Stellantis a confirmé sa coopération avec Leapmotor pour développer une nouvelle génération de petites voitures électriques d'entrée de gamme, baptisées "e-cars". Leur production est prévue dans l'usine italienne de Pomigliano, avec une commercialisation attendue en 2028. Le partenariat doit permettre de mutualiser les compétences électriques et électroniques des deux constructeurs afin de proposer des véhicules plus accessibles et de relancer un segment du marché européen en déclin. Cette stratégie vise également à soutenir l'activité des usines européennes de Stellantis, tout en conciliant la hausse des coûts industriels avec la nécessité de maintenir des prix compétitifs.