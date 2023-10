Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: annule sa participation au CES de Las Vegas information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 15:36









(CercleFinance.com) - Stellantis a décidé hier d'annuler sa présence au Consumer Electronic Show (CES®) 2024, le plus grand salon technologique au monde, prévu en janvier prochain à Las Vegas (Nevada).



Le constructeur met en avant le coût de la grève en cours initiée par UAW (le principal syndicat des travailleurs de l'automobile). Cette annulation fait partie des contre-mesures mises en place par Stellantis visant à atténuer les impacts financiers de la grève et préserver le capital de la société.



'Au vu de l'état actuel des négociations aux États-Unis, préserver les fondamentaux de l'entreprise et donc protéger son avenir est une priorité absolue de la direction de Stellantis', assure le constructeur.





