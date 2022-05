Stellantis: annonce une série de nominations information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan stratégique ' Dare Forward 2030 ', Stellantis annonce une série de nominations qui seront effectives au 1er juin 2022.



Ainsi, Maxime Picat est nommé Directeur Achats et Supply Chain, en remplacement de Michelle Wen qui poursuivra des projets personnels.

' Maxime Picat a fait preuve de vision stratégique et de leadership tout au long de sa carrière internationale dans la fabrication, le management de région et de marque ', souligne Stellantis.



Uwe Hochgeschurtz, est nommé Directeur Général Europe Élargie, en remplacement de Maxime Picat. Il est présenté comme ' un profil expert dans les domaines de la vente et du marketing, doté de fortes valeurs de leadership '.



Florian Huettl remplacera Uwe Hochgeschurtz et rejoindra l'équipe de direction de Stellantis en tant que directeur général d'Opel et Vauxhall. Il était jusqu'à présent responsable des ventes et du marketing pour l'Europe Élargie pour Opel.



Alison Jones, actuellement en charge du marché britannique, sera promue à un poste mondial en tant que Senior Vice President Circular Economy et reportera à Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer.



Enfin, Paul Willcox, actuellement leader britannique de Vauxhall, remplacera Alison Jones, simplifiant ainsi l'organisation au Royaume-Uni.