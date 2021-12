Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : amorce un nouveau pullback sous les 16E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 14:38









(CercleFinance.com) - Après un double échec sous les 16,85E, Stellantis amorce un nouveau pullback sous les 16E, via un 'gap' sous les 16,34E.

La consolidation pourrait se poursuivre en direction du double plancher des 15,11E du 19 juillet et 30 novembre.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -4.03%