(CercleFinance.com) - Stellantis amorce un nouveau pullback sous les 16E et s'enfonce sous le support des 15,92E du 21/09. Le potentiel de repli n'est pas alarmant puisqu'un support se dessine vers 15,11E, il s'agit du plancher du 19 juillet. Les choses se gâteraient en-dessous de ce plancher avec les 13,8E (testés fin avril) comme prochain support.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -3.46%