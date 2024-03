Stellantis: Alexandre Sorel dirigera les services financiers en Europe et Amérique du Sud

(AOF) - Stellantis annonce la nomination d’Alexandre Sorel au poste de directeur général des services financiers de Stellantis pour l’Europe et l’Amérique du Sud, à compter du 1er avril 2024. Le nouveau patron succède à Remy Bayle, qui prend sa retraite après 38 ans de carrière au sein du groupe. Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Reims, Alexandre Sorel a bâti une carrière "remarquable" dans le secteur automobile. Au sein du groupe PSA Peugeot Citroën depuis 1994, il a occupé diverses fonctions en finance.

Il a notamment été directeur financier en Belgique pour les marques Peugeot et Citroën. En 2017, il est devenu directeur général d'Opel Vauxhall Finance et en 2023, il a pris les rênes de Stellantis Bank, multi-marques, en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "Constructeurs automobiles"

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.