Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : acquisition de First Investors aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mercredi soir la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de First Investors Financial Services Group, une société américaine de financement automobile, dans le cadre d'une transaction au comptant pour environ 285 millions de dollars. 'First Investors possède une plateforme opérationnelle et financière exceptionnelle, soutenue par une équipe de direction solide avec une grande expérience dans le domaine du financement automobile', souligne Carlos Tavares, CEO de Stellantis. L'objectif du groupe -issu de la fusion de PSA et Fiat Chrysler- est de constituer une captive de financement américaine pour soutenir ses ventes et exploiter pleinement sa position sur le marché tout en créant une valeur durable pour ses actionnaires. Stellantis est le seul constructeur majeur opérant actuellement sur le sol américain sans captive de financement automobile. La finalisation de la transaction est prévue d'ici fin 2021, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des approbations réglementaires.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.77%