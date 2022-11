Stellantis: acquisition d'une start-up hongroise information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 10:24

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi qu'il allait accélérer ses recherches en matière de conduite autonome via l'acquisition d'aiMotive, une start-up hongroise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la conduite autonome.



Dans un communiqué, le groupe automobile explique que la technologie d'aiMotive va lui permettre de dynamiser à moyen terme le développement de STLA AutoDrive, sa plateforme technologique de conduite autonome.



Basée à Budapest, aiMotive possède des bureaux en Allemagne, aux Etats-Unis et au Japon et emploie plus de 200 collaborateurs hautement expérimentés, principalement des ingénieurs spécialisés dans l'intelligence artificielle et la conduite autonome.



Aux termes de l'accord, aiMotive continuera d'opérer comme une filiale de Stellantis, préservant ainsi son indépendance et sa philosophie de start-up. Laszlo Kishonti, son fondateur, en restera le directeur général.



Stellantis indique qu'il compte mettre en place un conseil d'administration chargé de superviser aiMotive, tout en préservant sa culture de start-up basée sur l'innovation.



Il est prévu que ses équipes travaillent en étroite collaboration avec celles de la jeune pousse hongroise.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.